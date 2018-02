Robert Wagner sospechoso de la muerte de Natalie Wood

Azteca América - Casi 40 años después de la muerte de la actriz norteamericana Natalie Woods, la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles catalogó al actor Robert Wagner, quien era su marido en el momento de su muerte, como "una persona de interés", informó CBS News.

El caso de la muerte de Woods se reabrió en el 2011, pero aún no ha conseguido revelar las causas de su fallecimiento en 1981, cuando se ahogó en las aguas del Pacífico.

"Al investigar este caso en los últimos seis años, creo que [Robert Wagner] es más una persona de interés". explicó el teniente John Corina, del Departamento del alguacil de Los Ángeles.

El 29 de noviembre de 1981, Wood, de 43 años, se encontraba en la Isla Santa Catalina, California, navegando con su esposo en el yate Splendour. Además de la pareja, también estaba el actor Christopher Walken, quien actuó junto a Wood en el filme Brainstorm (1983), y el capitán de yate, Dennis Davren.

Wagner se ha rehusado a conversar con los investigadores desde el momento en que éstos se dispusieron a averiguar las circunstancias en la muerte de Wood.

"No he visto que él [Wagner] diga detalles que correspondan con los de los otros testigos en este caso.

Creo que constantemente cambia su historia un poco. Y su versión de los hechos simplemente no tiene sentido", dijo el teniente Corina.Wagner, en su autobiografía Pieces of my Heart, del 2008, escribió sobre la muerte de Wood: "Todo es conjetura. Nadie sabe.

Solo hay dos posibilidades: intentaba apartarse de la discusión o intentaba amarrar el bote. Pero el punto principal es que nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó".