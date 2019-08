¡Robert Downey Jr. ya es Leyenda Disney!

Por: Redacción





La Expo D23 fue organizada por The Walt Disney Company llevada a cabo este viernes en Anaheim, California.

Al evento con duración de tres días se hacen presentes miles de fanáticos así como diversas celebridades en donde también se anuncian los próximos proyectos o las producciones que aún están en proceso.

Por su parte, uno de los momentos más importantes son la entrega del galardón a la ´Leyenda Disney´ en donde se reconoce a la persona quien haya dejado una marca importante dentro del imperio de Disney.

Y tal fue el caso de Robert Downey Jr. quien interpretó a el querido Iron Man durante once años convirtiéndose en ´el genio, millonario, playboy y filántropo´ favorito de todos.

El actor recibió su premio no sin antes recordar una anécdota que vivió en Disneylandia que causó lo corrieran del parque.

"Por mucho tiempo he cargado la vergüenza de que en mis días de juventud, visitando por primera vez el parque de Disneyland, me sorprendieron fumando un porro de marihuana, por lo que fui escoltado amablemente por uno de los guardias a una oficina, donde después de advertirme, me dejaron regresar. Quiero hacer las paces hoy, con quien fuera, que me tuvo que detener´, compartió entre risas quien dio vida a Tony Stark.