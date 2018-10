Robert Downey Jr dedica emotiva imagen a Chris Evans

Por: Redacción



Hace unos días Chris Evans dio a entrever que se despediría de su personaje de Capitán América. Su compañero Robert Downey Jr. compartió en su cuenta de Twitter un mensaje al estilo de Toy Story.

En la imagen aparecen los personajes de Woody y Buzz Lightyear, con los colores de Capitán América y Iron Man.

La fotografía dice la frase de Buzz Lightyear "To Infinity (War) and Beyond".

We all know who the real sheriff in town is @ChrisEvans pic.twitter.com/MiIjOv8kfy