Robbie Williams invita a cantar a su padre en el Corona

AP - Williams y su padre interpretaron "Better Man", el cantante llevaba la camiseta de la selección y una falda para caballero similar a los kilts escoceses (la cual se levantó durante el concierto para mostrarle el trasero al público), que contrastaba con el esmoquin de su padre, Pete Conway.

El cantante tiene una relación estrecha con Conway, lo ha invitado a ocupar su lugar como juez en el programa "The X factor" y ha cantado en otras ocasiones con él. Williams también invitó a una admiradora de Guadalajara con la que cantó la clásica de Frank Sinatra "Somethin' Stupid". Curiosamente la admiradora se llamaba Nicole, como la actriz Nicole Kidman con la que Williams grabó la canción en 2001.

El público también se deleitó con "Feel", "Angels", "Rock DJ" y "Trippin" del astro británico quien pese a tener fama de ser un verdadero "showman", era el más encantado con la respuesta que estaba recibiendo del público en el Corona. En varias ocasiones cantó a capela y en algún momento le dijo al público: "Son geniales, si no son un buen público no digo nada, canto y me voy y digo fueron una m... pero ustedes no son eso". El cantante también se bajó del escenario a saludar a sus admiradores y le dio un beso apasionado a una joven.

Williams hizo un homenaje al fallecido George Michael interpretando "Freedom" y también cantó a capela fragmentos de "Livin´ On a Prayer" de Bon Jovi, "Rehab" de Amy Winehouse y "Take On Me" de A-ha.

Otros de los favoritos de la noche fueron los Chemical Brothers en su regreso a México desde el 2011, cuando se presentaron en el Vive Latino, el otro gran festival del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebra el Corona. Los fans se congregaron frente al escenario para esperarlos desde más de media hora antes de que llegara la dupla de DJs británicos conformada por Tom Rowlans y Ed Simons.

Como suele ocurrir en sus conciertos los Brothers no hablaron con el público, pero eso no impidió que hicieran bailar a la multitud con "Hey Boy, Hey Girl", "Scape Velocity", "Go" y "Elektrobank". Durante su set mezclaron visuales nuevos con algunos de sus giras anteriores, como sus ya clásicos edificios blancos y siluetas de animales con "Believe", mientras que con "Sature" liberaron pelotas gigantes de colores que hicieron jugar a la gente.

The Jesus and Mary Chain le dio el toque de rock clásico a la velada interpretando canciones como "Head On", "Just Like Honey" y "I Hate Rock 'n' Roll". La banda escocesa encabezada por los hermanos Jim y William Reid también se dio tiempo para presentar piezas de su más reciente disco, "Damage and Joy", como "Amputation" y "Mood Rider".

Durante la jornada Bastille, Lorde, The Kooks, Borns, Friendly Fires y Panic! At The Disco fueron otras de las bandas y artistas más populares. El domingo el Corona Capital continuará con actuaciones de Imagine Dragons, New Order, Nine Inch Nails, Mercury Rev y Death Cab For Cutie.