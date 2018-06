Robbie Williams cantará en el espectáculo de apertura de Rusia 2018

Redacción

El astro británico del pop Robbie Williams será el encargado de poner música a la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol de Rusia, con una actuación ante 80 mil personas en el Luzhniki Stadium de Moscú, este jueves 14 de junio, minutos antes de que empiece el primer partido entre Rusia y Arabia Saudí.

"Estoy muy feliz y emocionado por volver a Rusia por esta actuación única", dijo en Twitter el cantante inglés, quien estará acompañado para la ocasión por la soprano rusa Aida Garifullina.

La ceremonia, en la que también se contará con el exfutbolista brasileño Ronaldo, tendrá lugar media hora antes del inicio del primer partido del torneo, el Rusia-Arabia Saudita del jueves a las 18:00 hora local.

"El partido de apertura siempre es muy simbólico. Es el instante en el que te das cuenta del gran momento que, seas jugador o hincha, esperas desde hace cuatro años y que finalmente ha llegado", comentó en el mismo comunicado Ronaldo, dos veces ganador del Mundial, en 1994 y 2002.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM