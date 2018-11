Roban casa de Poncho de Nigris y Marcela Mistral, se llevan más de medio millón de pesos

Varios delincuentes ingresaron por la fuerza a la casa de Poncho de Nigris y Marcela Mistral, por fortuna ellos no se encontraban en casa. Los ladrones se robaron la caja fuerte que contenía más de medio millón de pesos

El pasado viernes por la noche entraron ladrones al domicilio de la familia De Nigris y se robaron laque contenía $590,000 pesos. Los delincuentes ingresaron a la fuerza por la puerta principal.

Por fortuna, cuando los delincuentes entran a robar, ellos no se encontraban en casa. Marcela Mistral detalla que al llegar la puerta estaba abierta e inmediatamente le llamó a su esposo para ver si él había abierto....

"El viernes llego a la casa, su casa y veo la puerta que no tiene llave y se me hizo muy raro, porque yo soy muy cuidadosa con esos temas, le marco a mi marido y le digo - oye viniste - y me dijo - no -, inmediatamente en ese momento pues la verdad es que agarré un cuchillo y me subí a la segunda planta para ver que había pasado".

La casa de Poncho de Nigris y Marcela Mistral está ubicada en el sector La Joya en el sur de Monterrey, no fue la única afectada por la inseguridad, ya que Mistral señaló que otros vecinos sufrieron incidentes similares.

Poncho de Nigris asegura su trabajo es mostrar su vida familiar al público, pero que siempre cuentan con sus medidas de seguridad para ellos y sobre todo para sus hijos.