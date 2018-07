Rinde Lea Michele emotivo tributo a Cory Monteith

Redacción - Una de las personas más afectadas fue Lea Michele, su prometida en ese entonces.

Y es que luego de la partida de Cory Monteith tras una sobredosis accidental con sustancias como heroína y alcohol, fue la actriz quien lo recordó con un emotivo tributo luego de celebrar su aniversario luctuoso.

"Hay algunos que traen una luz tan maravillosa al mundo, que incluso cuando se han ido, la luz permanece", escribió Lea en Twitter junto a una cautivadora imagen de un amanecer.

Aunque Michele se ha relacionado emocionalmente con otras parejas, incluso ahora esta comprometida con Zandy Reich, ella continúa demostrando su gran amor por el actor.

"There are some who bring a light so great to the world, that even after they have gone, the light remains"❤️ pic.twitter.com/OvDvoDoP4j