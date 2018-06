Rihanna 'ignora' a J Balvin en Paris

Redacción - Aunque las estrellas no han tenido una colaboración musical, han sido asociados en una polémica.

Y es que en un video publicado hace dos meses por el youtuber 'Sirkazzio', se realizó un famoso juego en donde se le cuestionó a Balvin, quien era su invitado especial, por la cantante Rihanna y este no tardó en responder: "No es una mujer para casarse. Es para pasar bueno", respuesta la cual no fue tomada positivamente por los usuarios.



Sin embargo recientemente las estrellas tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara en el desfije de Louis Vuitton en Paris.

En el video se ve como J Balvin mira a Rihanna y se acerca para darle un beso en la mejilla, seguidamente la cantante habla con otra persona mientras que el reguétonero parecía tener intenciones de entablar una conversación.