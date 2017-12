Ricky Martin regresa con show a Las Vegas en 2018

Notimex - Las actuaciones en el Park Theater del Monte Carlo Resort and Casino iniciarán el 15 de marzo y concluirán el 3 de junio. Los boletos salen a la venta el 22 de diciembre, informó su publicista.



El bailarín donará un dólar por cada boleto vendido a la Fundación Ricky Martin, la cual ha aportado ayuda constante a Puerto Rico luego de la devastación por el huracán María, al igual que lucha por el bienestar de los niños alrededor del mundo y denuncia el tráfico humano.

En el espectáculo, presentado por Live Nation y MGM Resorts International, Martin interpreta 21 de sus grandes éxitos, entre ellos “Livin’ la vida loca", "Shake Your Bon Bon", "Cup of Life,” “La Bomba” y "Vente pa'ca," entre muchos otros,

"All In" es dirigido por Jamie King, quien ha liderado más de dos docenas de conciertos para superestrellas como Madonna, Celine Dion, Britney Spears y Rihanna, al igual que ha escrito y dirigido el aclamado show “Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil”, en Mandalay Bay en Las Vegas.

Previamente King dirigió las giras “Livin 'La Vida Loca Tour” (1999) y “Black and White Tour” (2007) de Ricky Martin.