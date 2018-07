Ricky Martin es el anhelo de 'Les Misérables' en México

Notimex - Luego de que en 1996 el puertorriqueño Ricky Martin destacó como uno de los estelares de "Les Misérables" en Broadway, la producción del musical en México anhela que el cantante se integre al elenco.

"He soñado con la idea y claro que me encantaría que viniera Ricky Martin, pues él hizo Les Misérables en Nueva York. Ernesto D´Alessio y Jaime Camil son otras opciones, pero no hay ninguno confirmado", comentó el productor de la obra, Federico González Compeán.

En "Les Misérables", Ricky Martin interpretó el papel de "Marius". En aquel tiempo, promocionaba el disco "A medio vivir", del que se desprendieron cinco éxitos, entre ellos, "María". Aunque incluir a artistas invitados es uno de los planes de "Les Misérables" en México, el productor dijo que para lo que resta del año no se contempla a nadie, pero sí en 2019.

Por lo pronto, la noche del jueves, el afamado musical basado en la novela homónima de Víctor Hugo y con música de Claude-Michel Schönberg, celebró sus primeras 100 representaciones y la asistencia de 100 mil espectadores al Teatro Telcel.

"En promedio hemos tenido a mil personas por función, lo cual hace posible el festejo de 100 mil espectadores y se traduce en un triunfo para el teatro en México", resaltó el productor. La conductora Natalia Téllez, quien labora en el matutino "Hoy", fungió como madrina del festejo, mientras que Paulina Mercado y Mauricio Barcelata, fueron padrinos de honor.

"Es muy raro llorar tanto y después tener que hablar de cosas tan alegres como 100 representaciones. Es un honor para mí pisar este escenario en el que ustedes dejan el corazón, representa todo lo que está bien en México, todo lo que tenemos que recordar que en equipo somos así de fuertes", expresó Natalia Téllez.

Mauricio Barcelata dijo que se sentía sumamente conmovido al saber que el teatro en México sigue teniendo el mejor nivel que en cualquier lugar del mundo. "Sigue siendo y será este arte efímero, pero que si está bien hecho, algo pasa y se queda por el resto de nuestros días en el corazón".

Paulina Mercado, presentadora del programa "Sale el sol", admitió que se quedó impresionada con todo aquello que vio en escena. "Por eso es la obra de las obras, y por eso ha estado 31 años consecutivos por todo el mundo, en 44 países. Me quedo con muchísimo orgullo de poder ver todo lo que han hecho en mi adorado país, se los agradezco". En la función especial actuaron Daniel Diges, Nando Pradho, Morena Valdés, Clara Verdier, Daiana Liparoti, Agustín Argüello, Andrés Elvira, Sergio Carranza y Michelle Rodríguez, entre otros.