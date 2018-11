Reyli Barba regresa después de tres años

El cantante y compositor Reyli Barba anuncia concierto el próximo 30 de noviembre, donde presentará un par de temas inéditos al lado de Raúl Ornelas y Fato

En conferencia de prensa en el escenario donde se volverán a ver las caras y refrendarán su amistad y compromiso con el público, Reyli Barba destacó que además de interpretar cada uno sus temas ofrecerán un par de temas inéditos.

"Estaré con Raúl Ornelas, quien me enseñó a escribir canciones, y con (Enrique Guzmán Yáñez), Fato, quien fue mi inspiración y mi influencia en la manera de escribir. Esto es una señal clara de que voy por buen camino", señaló.

Reconoció que en la actualidad, así como en 1990 -cuando empezó a componer-, está escribiendo diario y que cada frase y cada melodía que hace le exorcizan.

"Seguramente la canción que hoy escribiré por la tarde la cantaré el 30 de noviembre por la noche con mis amigos, mi familia y el público.

"Como han dicho Fato y Raúl, hace 25 años iniciamos este clan de amigos, sigo siendo aprendiz de ambos y estoy conmovido de volver a este teatro tan hermoso para la Bohemia 50", compartió.

El cantautor chiapaneco invitó a asistir "para cantar todos juntos y vivir con nosotros lo que vivimos cada vez que nos reunimos.

"Gracias a Dios esa noche seré el barman de esos grandes: de mi negro Fato y de mi maestro Ornelas, así como de mis hijos que serán invitados, aunque lo más importante de esto será cantar a un público de manera íntima", indicó.

Con semblante sereno, explicó que cada uno llevará tres músicos en los que se apoyarán para esa bohemia. "Lo grande será lo que vamos a mostrar en cuanto a temas inéditos", dijo, y confió en que el encuentro se replicará "porque llega en el momento correcto, independientemente de nuestros proyectos".

En su oportunidad Fato subrayó que jamás se ha ausentado. "Me tomé un espacio por la muerte de mi padre que ocurrió hace dos años, vivo con mi madre, sigo escribiendo canciones, nunca me he ido, jamás me iré".

Afirmó que lo que pasará el 30 de noviembre cuando, dijo, "el público se encontrará tres tipos honestos y con hambre de reinventarse", es lo más motivante en su vida en estos momentos.

También coincidió con Reyli Barba en que ese tipo de presentaciones deben ser continuas "porque la gente lo está pidiendo, pero aparte nosotros como hermanos lo necesitamos y lo necesita la música urgentemente".

Finalmente Raúl Ornelas indicó que los tres mostrarán la gran amistad que los une, la hermandad y sus respectivos proyectos musicales.

Indicó que además de recuerdos y añoranzas, ese día en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en esta ciudad, compartirán algunos secretos con el público.