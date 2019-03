Revelan tráiler de nueva cinta de terror de Guillermo del Toro

Notimex -

La pasión de Guillermo del Toro por contar historias de terror se verá reflejada este año en "Scary stories to tell in the dark", una película basada en la antología homónima de terror de 1981 escrita por Alvin Schwartz.

En el adelanto de la cinta ambientada en 1968 en Estados Unidos, en la que se contarán pesadillas de la infancia, se observan criaturas sobrenaturales.

Lejos de los disturbios de la gran ciudad existe la pequeña Mill Valley, donde la familia Bellow ha sido elemento importante durante años.

Desde el interior de la mansión de los Bellow una joven llamada Sarah convierte su vida en una serie de historias de miedo que se volverán reales para un grupo de adolescentes que descubre su hogar e intentará resolver el misterio de una serie de muertes que ocurren en su pueblo.

Según información de The Hollywood Reporter, del Toro mostró el tráiler en un almuerzo en Hollywood y explicó que quería mantener la clasificación "PG-13" porque quería provocar miedo, pero también reflejar el legado de la serie de libros.

En el elenco participan Zoe Colleti, Michael Garza, Natalie Ganzhorn, Gabriel Rush, Austin Abrams y Austin Zajur. El guion fue escrito por Guillermo del Toro junto a Daniel y Kevin Hageman.

"Scary stories to tell in the dark" se estrenará el 9 de agosto en cines.