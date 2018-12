Revelan que Justin Bieber sigue llamando a Selena Gomez

Espectáculos - 18/12/2018 09:21 a.m.

Justin Bieber, quien comenzó un nuevo capítulo romántico con su ahora esposa Hailey Baldwin, aún tiene espacio en su corazón para Selena Gomez, según el Hollywood Scoop del Herald Sun.

Se dice que el intérprete Sorry se acerca a su exnovia, extendiendo su saga que parece no tener fin. Sus intenciones, sin embargo, no provienen de sentimientos románticos, sino más bien de preocupación.

Selena ha completado recientemente una temporada en rehabilitación, lo que causó que Bieber se preocupara. Se sintió obligado a acercarse a ella para controlar su estado mental, a pesar de ser prácticamente inseparable de la nueva señora Bieber.

"Resulta que Justin Bieber todavía está contactando a Selena. No es tan turbio como parece porque en realidad está realmente preocupado por su salud mental después de su crisis, donde ingresó a un centro de rehabilitación. Ahora está fuera y las cosas se ven bien. Todavía están realmente preocupados por ella".

Si bien el contacto con exnovios puede ser una situación difícil para una persona casada o para su pareja, muchas celebridades han sacado a la luz el tema de la adicción a las drogas y la salud mental este año, así como lo hizo Selena Gomez, así que con suerte y esa relación puede ser de ayuda para la situación de la cantante.