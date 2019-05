Revelan que existe una versión extendida de 'Avengers: Endgame'

ADN 40 -

Los escritores Christopher Markus y Stephen McFeely declararon durante una entrevista que a diferencia del que actualmente se proyecta en cines del mundo, existe un final más largo de ´Avengers: Endgame´.

De acuerdo con lo declarado para The New York Times, los guionistas de ´Infinity War´ y ´Endgame´ admitieron haber eliminado algunas escenas debido a que "no funcionaron bien" para el corte final de la cinta.

Al ser cuestionados sobre la última batalla, Markus dijo que originalmente escribieron y rodaron "una batalla mucho más larga, con su propia estructura de tres actos".

Sin embargo, McFeely comentó que una de las escenas eliminadas le pareció "completamente falsa y fraudulenta" debido a que la batalla final tomaba una pausa con muchas líneas, lo cual no le pareció una conversación natural.

Hasta donde se sabe, esta versión podrás verla una vez que salga el DVD y se incluyan todas las escenas que fueron eliminadas.