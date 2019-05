Revelan nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home

Por: Redacción





Marvel Studios lanzó un segundo tráiler de "Spider-Man: Far From Home", donde Peter Parker (Tom Holland) deberá enfrentarse al villano Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.

En el mismo video el mismo Tom Holland advierte que si no has visto "Avengers: Endgame", veas el nuevo avance bajo tu propio riesgo.

"Estás a punto de ver el tráiler de Spider-Man: Far From Home. Si aún no has visto Avengers: Endgame, detente... pues el siguiente video tiene muchos spoilers", adelantó.

"Spider-Man: lejos de casa", que será el gran final de la fase 3 del Universo cinematográfico de Marvel, llegará a las salas de cine en julio próximo.

ALERTA SPOILER: SI NO HAS VISTO "AVENGERS: ENDGAME"

En el tráiler, tras lo ocurrido en "Avengers: Endgame", Peter Parker afirma que es hora de que haya un nuevo Ironman. El joven adolescente cree que el mundo merece a uno nuevo.

Happy Hogan (mano derecha del fallecido Tony Stark), le indica que por ahora, le indica que por ahora, lo que se necesita es que Spider-man defienda al planeta Tierra.

Para intentar despejar su mente decide irse con sus amigos de vacaciones a Europa, sin embargo, el plan de Peter es desechado rápidamente cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury, a descubrir el misterio detrás de varios ataques de unas criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente.