Revelan nueva 'predicción' de Los Simpson

Las presuntas profecías de Los Simpson han cobrado gran popularidad en los últimos años, entre las más insólitas destacan la predicción de la llegada de Donald Trump a la presidencia, los atentados del 11 de septiembre del 2001, así como el ganador de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

No obstante, la familia amarilla lo ha vuelto a hacer, en esta ocasión se hizo referencia al cierre de la empresa 'Toys "R" us' en un capítulo emitido hace varios años.

El descubrimiento de dicha predicción se le atribuye a un usuario de Twitter, quien publicó a través de su cuenta un fragmento del episodio "Marge contra solteros, ancianos parejas sin hijos y adolescentes".

En dicho capítulo, puede apreciarse una singular secuencia que muestra a Moe colocando la característica "R" del logotipo de la tienda en su posición correcta, acción que inmediatamente provoca el llanto de una multitud de niños.

En concreto, dicha escena no hace referencia directa al reciente cierre de la empresa, sin embargo, medios europeos señalan que existe una sutil relación, esto debido a que el argumento del capítulo consiste en que los adultos pretendían acabar con todas las cosas que habían sido concebidas para los niños.

Por su parte, cientos de fanáticos de la serie creen firmemente en que están frente a una contundente predicción de la familia amarilla.

