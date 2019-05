ADN40 -

La quinta edición del festival regiomontano "Live Out" será encabezada por Beck, LP y Vampire Weekend, la cita es este 19 de octubre de 2019 en el Parque Fundidora.

El cartel lo complementa el talento de The Offspring, Cage The Elephant, HEALTH, The Kooks y The Neighborhood.

El costo en general es de 830 pesos y el VIP de 1 mil 580 pesos.