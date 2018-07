Revelan casos de acoso y abuso sexual de Don Francisco

En el libro "Don Francisco: Biografía no autorizada de un Gigante", de la autora Laura Landaeta, se revelan casos de supuesto acoso y abuso sexual por parte del presentador de televisión Mario Luis Kretzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco.

En una publicación, la también periodista asegura que Don Francisco "escondido en la entretención y la solidaridad, ha generado a su alrededor un halo de impunidad frente al abuso de poder, el acoso, la discriminación en rutinas de humor cargadas de machismo, clasismo y desdén por minorías sexuales, ancianos y personas con capacidades diferentes".

Landeata, asegura que para el libro se necesitó de mucha investigación y que lo que más le llamó la atención, fue la "impunidad con la que Mario Kreutzberger trabajaba en la televisión usando a mujeres como objeto, cambiando favores sexuales en camerinos por: televisores, lavadoras y electrodomésticos y cómo las propias mujeres de su equipo de trabajo hablaban de que el animador era ´peligroso´".

Casos que apuntan a Don Francisco como abusador y acosar sexual:

- En 1994 un modelo mexicana Ana Isabel Gómez, lo demandó por acoso sexual. Señaló que el animador intentó violarla en marzo de 1989 en uno de los hoteles en Sheraton Miami. Don Francisco terminó por comprar el silencio de ella con varios millones.

- En torno al programa "Sábado Gigante", hay testimonios que comentaron a la periodista para su investigación, que el animador pedía que le llevaran mujeres al camerino.

Landeata, asegura que Don Francisco escogía mujeres del público para pedirle favores secuales a cambio de regalos.

"Se acercó a mí y me dijo: ´ves a esa mujer de la cuarta fila, la de rojo... Llévala a mi oficina en el descanso´. La llevé (...) y veo aparecer al fondo del pasillo a la directora del Canal 13, Rubi Anne Gumpert. Venía directo hacia nosotros. Mario estaba en su oficina con ella y para colmo no estaba cerrada la cortina, solo el visillo de la ventana y cuando miro hacia adentro, me doy cuenta que la mujer le estaba practicando sexo oral. Golpee la puerta para que dejaran de hacerlo y le dije: ´Mario, te busca Rubi´", comenta la periodista en la biografía.

- Otro caso sobre "Sábado Gigante" fue cuando alguien se acercó al público para preguntar si alguien quería conocer al conductor del programa. La propuesta iba directa para una jovencita de 16 años, sin embargo la madre de ella la acompañó.

"Cuando el animador las vio entrar les dijo: ´ah, pensé que vendrías solita. Mucho gusto señora, solo quería saludar a su hija porque la encontré muy linda´, dos minutos después salieron y, mientras cerraban la puerta, Ana lo escuchó decirle a su productor: ´te dije que viniera sola, huevón´", relata en la biografía.

Al finalizar la columna, la periodista escribió "el abuso y el acoso, en el mundo de la entretención televisiva, no partió con Abreu ni con Nicolás López, partió con Don Francisco".