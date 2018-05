Revelan avance de la cinta "Bohemian Rhapsody"

ADN 40 - Los fanáticos de Queen estarán contando los días para el estreno de la cinta ´Bohemian Rapsody´ que este martes dio a conocer su primer adelanto a través de la cuenta de Twitter de la banda británica.

En meses pasados, algunas imágenes de Rami Malek, protagonista de la cinta, habían sido filtradas durante el rodaje, pues a pocas horas del estreno de este adelanto los comentarios han sido positivos en torno a la caracterización del actor que da vida al artista británico fallecido en 1991 a los 45 años de edad.

´Bohemian Rhapsody´ se situará en la época de Mercury con la banda Queen, donde disfrutaron de una constelación de éxitos como ´Somebody to love´ o 'I want to break free'.

Además de Malek, el filme también contará con las actuaciones de Joseph Mazzello, Ben Hardy y Gwilym y será dirigida por Dexter Fletcher y Bryan Singer.

La cinta producida por 20th Century Fox llegará tentativamente a las salas de cine el próximo 2 de noviembre, mientras tanto aquí podrás disfrutar el adelanto de este proyecto.