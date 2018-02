Revela Karla Souza que fue abusada por un director

Redacción

La actriz mexicana Karla Souza platicó con la periodista Carmen Aristegui la manera en que fue violada por un director durante la filmación de una película.

Souza explicó que fue al principio de su carrera, durante la filmación de una película en la cual el director comenzó a acosarla de forma insistente, y a pesar de que se resistió en varias ocasiones, él terminó violándola.

La declaración de Karla Souza se une a la de varias artistas en Hollywood que han roto el silencio sobre el acoso sexual.

"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", declaró la actriz.