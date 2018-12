Resolver crucigramas y rompecabezas no previene el deterioro mental

ADN 40 - Dar solución a un crucigrama o un rompecabezas, por complicado que sea, no evitará el deterioro mental relacionado con la edad, de acuerdo a un nuevo estudio publicado en la revista especializada The British Medical Journal (The BMJ) del Reino Unido.

Los especialistas del estudio revelaron que los ejercicios mentales de entrenamiento cerebral no necesariamente actúan como actividades preventivas, aunque podrían proporcionar un punto cognitivo superior que ayude a enfrentar enfermedades.

El estudio analizó a 498 participantes nacidos en 1936 que tomaron una prueba de inteligencia grupal cuando tenían 11 años y los registros fueron conservados por el Consejo Escocés para la Investigación en Educación.

Los participantes, ahora con 64 años, realizaron una prueba para el estudio actual y se les dio seguimiento varias veces para el procesamiento mental y de la memoria durante los siguientes 15 años.

"La demencia es ahora la principal causa de muerte en el Reino Unido, por lo que explorar los posibles factores que podrían reducir el riesgo de desarrollar esta condición devastadora es fundamental para vencerla", dijo James Pickett, jefe de investigación de la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido.

"Aunque hacer ejercicios mentales, como el Sudoku, puede que no prevenga la demencia, se ha demostrado que desafiarse mentalmente con regularidad parece aumentar la capacidad del cerebro para enfrentar una enfermedad", añadió.