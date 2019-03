"Resistiré", nuevo show de supervivencia, se estrena mañana por Azteca 7

Notimex -

El nuevo "reality show" de supervivencia "Resistiré", donde 24 participantes provenientes de Europa y América Latina deberán sobrevivir sin agua, techo, abrigo y comida, se estrenará este lunes 25 de marzo a las 21:00 horas por la señal Azteca 7.

A lo largo de 95 episodios, los participantes pondrán a prueba su fortaleza, temple y lealtad y deberán administrar correctamente medio millón de dólares en efectivo para lograr sobrevivir en medio del abandono en la Cordillera de los Andes, se informó mediante un comunicado.

El elenco está conformado por estrellas como la modelo mexicana Manelyk González. "No comer me pone de malas, pero no me voy a dar por vencida, así esté harta o fastidiada. No conozco mi límite, pero espero no conocerlo", externó.

Otro de los representantes mexicanos es el actor Eleazar Gómez, quien aseguró que "La palabra supervivencia no me asusta. Soy un guerrero y jamás me he dado por vencido por ningún motivo ni en ningún momento de mi vida. ¡Resistiré!".

Otros de los participantes son Rodrigo Inostroza, Ignacia Michelson y Felipe Urra de Chile; de España Jessica Pires e Isaac Torres; Zuleidy Aguilar, de Colombia y los mexicanos Erick Sánchez, Luis Sánchez y Clovis Nienow, entre otros.

Todos ellos tendrán que enfrentarse a la imposibilidad de comunicarse con el exterior, el aislamiento y las privaciones para evitar caer en tentaciones y gastarse el dinero. Los 24 contendientes lucharán por llegar a la final y tener la posibilidad de ganar un jugoso premio en efectivo.

"Resistiré" está basado en el formato original de "Stranded whit a million dollars", de MTV. La producción es realizada por TV Azteca en colaboración con Viacom International Studios (VIS) y la productora chilena Mega.

"Azteca 7 continúa evolucionando y nuevamente irrumpiendo el mercado mexicano con un formato novedoso de la mano de socios poderosos en el entretenimiento de América Latina", comentó Adrián Ortega Echegollen, Vicepresidente de Azteca 7.

"Resistiré" se transmitirá de lunes a jueves a las 21:00 horas por el canal Azteca 7.