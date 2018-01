"Remember Me" de "Coco" interpretada por Miguel y Natalia Lafourcade es nominada al Oscar

Espectáculos - 24/01/2018 06:52 a.m.

AP - "Remember Me" aparece en dos ocasiones en “Coco”, una como una canción de cuna y la otra como corrido mexicano. En la versión bilingüe Miguel canta en inglés mientras que Lafourcade interpreta algunos versos en español. La versión en español fue interpretada por Gael García Bernal.

La dupla de compositores y esposos Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez la escribieron. Robert Lopez dijo en una entrevista que tiene una resonancia emocional especial porque la interpretaron en el funeral de su madre este año.

La nominación es una gran noticia para sus hijas de 12 y 8 años.

“Quieren ir a los Oscar y tomarse selfies con gente famosa”, dijo Kristen Anderson-Lopez desde su casa en Nueva York el martes.

Lopez y Kristen Anderson-Lopez compusieron la popular canción "Let It Go" de “Frozen” que se llevó el Oscar en 2014.