Reik celebra 15 años con presentación en Madrid

16/09/2018

Notimex - Por tercera vez en menos de dos años, los mexicanos Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto "Bibi" Marín, pisaron tierras españolas para celebrar en esta ocasión, los 15 años de su exitosa trayectoria artística.



"We only have tonight", fue el tema elegido para abrir el concierto. Tema que de inmediato puso a bailar a los presentes.

"Qué emoción ver a tanta gente una vez más. Gracias Madrid por estar con nosotros siempre. Vamos a aprovechar este show para celebrar a nuestro México", expresó Jesús Navarro en su primer contacto con el público.

"Noviembre sin ti", "Voy a olvidarte" e "Inolvidable", fueron los temas más cantados, pero el momento mágico de la noche se dio cuando el "Cielito Lindo" hizo vibrar la sala madrileña de conciertos.

Los ya clásicos "Qué vida la mía", "Yo Quisiera" y "Niña", temas que surgieran en el primer disco de Reik fueron ovacionados y disfrutados por los presentes que no bajaron los brazos en ningún instante.

Durante su intervención, Bibi Marín dijo: "Gracias por recibirnos con el cariño de siempre, nos encanta Madrid porque paseamos, comemos rico, conocemos y sobre todo porque nos hemos hecho de muchas amistades. Quiero que le den un aplauso a nuestros amigos de DVICIO".

El grupo español DVICIO acompañó a Reik con la canción "Qué tienes tú" y aunque el público pidió una interpretación más, los locales tuvieron que retirarse pues tenían una presentación, sin embargo, han prometido una gira juntos.

"Ya me enteré", tema a dueto con el cantante puertorriqueño Nicky Jam, y "Me niego a perderte" dueto con el reggeatonero Ozuna hicieron estallar de euforia a los fans tras dos horas de concierto.

"Muchísimas gracias por esta noche que nos regalaron, no se van a deshacer de nosotros", dijo Navarro. Y, con la bandera de España en las manos, los de Mexicali se despidieron de Madrid agradeciendo el apoyo y prometiendo estar de vuelta muy pronto.