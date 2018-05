Regreso de Garibaldi es motivado por el éxito de otros

Notimex - El actor y cantante Javier Ortiz reconoció que el regreso del grupo Garibaldi a los escenarios obedece al furor generado por la nostalgia que prevalece entre el público por atestiguar reencuentros como los de Timbiriche y Los 90's Pop Tour, así como a la adicción y necesidad por sentir el aplauso del público.

En entrevista, el actor que dejara huella con el personaje de "La Bugambilia" en el musical Aventurera admitió que la decisión tuvo que ver con esas emociones, así como con la falta de empleo y la necesidad de entradas económicas alternas a sus labores empresariales.

"Es una combinación de todo pero, sobre todo, de volver a sentirnos vivos, es una carrera que te deja un vicio difícil de olvidar y altamente adorable como es el ego de sentirte artista y hacer cantar a cientos de personas en cada concierto, como sucedió en el encuentro musical Pa'l Norte, donde los jóvenes nos aplaudieron y felicitaron", comentó.

Respecto a los ex compañeros que aceptaron volver a la agrupación Javier Ortiz indicó: "somos una base con Luisa Fernanda que fue de las fundadoras originales, está Katia la güera, y de la segunda generación Paola Toyos y Carlos Anaya, así como yo, quien es el que se tiene que acoplar a los bailes".

El intérprete explicó que en esta nueva etapa de la banda mexicana de pop presentan arreglos nuevos de temas como "La cucaracha" y "La bamba", bajo la producción de Jorge D 'Alessio, quien refrescó la propuesta.

Ortiz mencionó que ahora van por el público millenial "porque al contemporáneo ya lo tenemos desde que nos formamos, y ahora los adolescentes nos buscan para pedirnos autógrafos".

También afirmó que está al ciento por ciento en el grupo Garibaldi, "aunque no puedo negar que me cuesta trabajo agarrar el ritmo por el accidente de moto que tuve hace años, en el que me fracturé la pierna izquierda".

Javier Ortiz remarcó que las coreografías del grupo se adecuan a sus posibilidades, pues "hay pasos que no puedo hacer y entonces damos paso a otros movimientos, porque las fracturas me imponen un reto total".