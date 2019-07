Regresa "El Club de los Perdedores" para vencer a "Eso"

Notimex -





En la continuación de la película Eso, dirigida por Andy Muschietti, el payaso "Pennywise" regresa más cruel y malvado tres décadas después de los acontecimientos del verano de 1989.

El segundo tráiler del filme Eso: Capítulo 2, presentado durante la Comic Con de San Diego, muestra a los integrantes del "Club de los perdedores" cumplir su promesa de volver a Derry para poner fin al mal de una vez por todas.

"Hicimos un juramento. Si él no está muerto, si vuelve alguna vez, nosotros también volvemos... No detuvimos a Eso...Pennywise, el payaso. No podemos dejar que se repita", recuerdan en el audiovisual de poco más de dos minutos de duración con varias escenas de terror y llenas de sangre.

"Hace 27 años que sueño con ustedes que tengo antojo de ustedes ¡Los extrañé!", manifestó "Pennywise", quien es interpretado por el actor sueco Bill Skarsgard.

Entre las escenas que muestra este avance se puede apreciar a "Bill", encarnado por James McAvoy, en una casa de espejos donde intenta salvar a un niño al que sigue "Pennywise".

En mayo pasado fue lanzado el primer avance en el que se ve que "Beverly Marsh", representada por Jessica Chastain, regresa a la casa donde vivió en su infancia y se da cuenta de que algo extraño ocurre, su padre está muerto y aparecen misteriosamente insectos.

"Ya sabes lo que dicen de 'Derry', nadie que muere aquí muere realmente", dice la mujer que corre hacia ella mientras se quita la ropa.

El elenco está integrado por Jessica Chastain, como "Beverly Marsh"; James McAvoy, como "Bill Denbrough"; Bill Hader, como "Richie Tozier"; James Ransone, como "Eddie Kaspbrak"; Andy Bean, como "Stanley Uris"; Jay Ryan, como "Ben Hanscom", e Isaiah Mustafa, como "Mike Hanlon".

La cinta, que llegará a la pantalla el 6 de septiembre próximo, está basada en la novela del escritor estadonidense Stephen King; en la versión original los personajes son adolescentes en los años 50 y su secuela está ambientada en los años 80.

La casa productora mostró material inédito durante la ScareDiego, la noche que antecede a la Comic Con de San Diego, y también difundió un póster nuevo de la cinta con el lema "IT ends".