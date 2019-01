Recluta Cannibal Corpse a Erik Rutan para nuevas giras

Por: Artorias





A través de sus rede sociales, la banda de Death Metaldio a conocer queserá su guitarrista para las próximas

Rutan tendrá actividad durante el evento "Decibel Magazine Tour" y una gira por todo Estados Unidos junto a Slayer durante el mes de mayo.

Pero no es la primera vez que estos dos iconos del death metal trabajan juntos, pues el ex Morbid Angel ha producido 4 discos de Cannibal Corpse, los cuales son "Kill", "Evisceration Plague", "Torture", "Red Before Black".

Esta decisión se da, luego de que el guitarrista Pat O'Brien fuera arrestado el pasado 10 de diciembre del 2018.

O'Brien de 53 años, fue acusado de ingresar a una casa y tumbar a una mujer al suelo; además de agredir a oficiales de policía que tuvieron que tranquilizarlo con una pistola de choques electricos.

A media milla donde O'Brien fue arrestado, en su casa se producía un incendio que los bomberos tardaron más de una hora en sofocarlo, domicilio donde escondía artefactos explosivos y dos sopletes estilo militar.

Fue presentado en audiencia ante un juez del condado de Hillsborough en Tampa el 11 de diciembre, el músico vestía un traje antisuicidios.

Fue liberado el día 14 de diciembre, luego de pagar una fianza de $ 50,000. dólares, no sin antes realizarse pruebas psicológicas y de drogas, por lo que esta puede ser la causa por la que no tocará con sus compañeros.