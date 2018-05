Recibe Thalía lujoso regalo de Tommy Mottola

Redacción - Tommy Mottola decidió hacer del Día de las Madres el más especial para Thalía consintiendola con un espectacular regalo.

El momento en el que la mexicana recibió un lujoso auto gris acompañado de un gran moño en su cochera quedó grabado por el productor.

"Happy Mother's Day" dice Mottola.

"What is that?, You're crazy, Estas loco" responde con gritos la cantante.

No es la primera vez que la actriz recibe este tipo de regalos, pues el pasado año, Tommy compartió un video en el que Thalía recibe un lujoso auto blanco por su cumpleaños, y un bolso que perteneció a Marilyn Monroe le fue obsequiado para Navidad.