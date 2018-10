Rechazan aspecto de Henry Cavill como Geralt de Rivia

Netflix trabaja en la adaptación de la saga de cuentos y novelas de Andrzej Sapkowski llamada The Witcher (El brujo), misma para la que se basó el videojuego.

El actor que dará vida a el brujo Geralt de Rivia será Henry Cavill, y Netflix ha publicado una primera imagen la cual ha dejado con muchas dudas a los fans. Esto, principalmente por los rasgos que caracterizan el rostro de el brujo, como los son sus ojos en color amarillo intenso, una cicatriz, y su cabello en color plata.

Cuando Henry Cavill fue elegido para interpretar al brujo los fans se preguntaban, ¿cómo lucirá la versión live action de Geralt? y un artista gráfico se encargó de dar la idea de cómo podría verse Cavill como el mítico brujo, la cual para muchos era genial, sin embargo lo que acaba de mostrar Netflix, es completamente diferente.

Aunque esto se trata de un primer adelanto de Netflix, un primer vistazo al trabajo del equipo de vestuario y maquillaje para el personaje, ya que Geralt ni siquiera tiene su cicatriz, los fans están con la inquietud se saber si la serie mostrará cómo la obtiene.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP