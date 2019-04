Reaparece Justin Bieber durante el concierto de Ariana Grande en Coachella

El cierre del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se llevó a cabo en Indio, California

Espectáculos - 22/04/2019 06:31 a.m.

Notimex -

Hace poco Justin Bieber publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando que dejaba la música temporalmente para dedicarse a su mujer, Hailey Baldwin, y a formar una familia.



Pero este segundo fin de semana de Coachella hemos podido ver al canadiense volver a cantar delante del gran público y lo ha hecho como invitado de Ariana Grande que volvía a ser la gran actuación estrella del cierre del festival.

Ya en los últimos minutos del show, antes de cantar No Tears Left to Cry, como mandaba el set list, Grande dijo: "No iba a contar con invitados hoy. Pero ya que Justin Bieber está aquí...".

De manera que Bieber cantó su hit Sorry, con Ariana viviéndolo a su lado. "No tenía ni idea de que iba a subirme al escenario hoy", dijo al terminar su actuación. "Llevaba este look tan guay sin tener ni idea".

Agradeció a la diva que le invitase a actuar, y dijo que era la primera vez que lo hacía en dos años. "Tenía que recuperar mi groove, mi rollo", confesó. Y para terminar, soltó la bomba: "Nuevo álbum pronto". Así que parece que su retiro no será tan largo como nos temíamos.