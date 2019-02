Razzies 2019: los premios a lo peor del cine

Por: Redacción





¿Por qué no celebrar lo peor quenos ofreció durante el año?

Los Golden Raspberry Awards, conocidos como los 'Razzies', anunciaron sus ganadores el día de hoy, otorgando "lo mejor" de lo peor del cine.

A continuación la lista completa de los que fueron nominados y los ganadores.

Peor imagen

"Gotti"

"Los asesinatos de Happytime"

"Holmes & Watson" * GANADOR

"Robin Hood"

"Winchester"





Peor director

Etan Cohen, "Holmes & Watson" * GANADOR

Kevin Connolly, "Gotti"

James Foley, "Fifty Shades Freed"

Brian Henson, "Los asesinatos de Happytime"

Los hermanos Spierig (Michael y Peter), "Winchester"





Peor actriz

Jennifer Garner, "Menta"

Amber Heard, "Campos de Londres"

Melissa McCarthy, "The Happytime Murders" y "Life of the Party" * GANADOR

Helen Mirren, "Winchester"

Amanda Seyfried, "La Chapaleta"





Peor actor

Johnny Depp, "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell, "Holmes & Watson"

John Travolta, "Gotti"

Donald J. Trump (por él mismo), "Muerte de una nación" y "Fahrenheit 11/9" * GANADOR

Bruce Willis, "Deseo de muerte"





La peor actriz de reparto

Kellyanne Conway (como ella misma), "Fahrenheit 11/9" * GANADOR

Marcia Gay Harden, "Fifty Shades Freed"

Kelly Preston, "Gotti"

Jaz Sinclair, "hombre delgado"

Melania Trump (como ella misma), "Fahrenheit 11/9"





El peor actor de reparto

Jamie Foxx, "Robin Hood"

Ludacris (voz), "Show Dogs"

Joel McHale, "Los asesinatos de Happytime"

John C. Reilly, "Holmes & Watson" * GANADOR

Justicia Smith, "Jurassic World: Fallen Kingdom"





Peor pareja de pantalla

Cualquiera de los dos actores o títeres de "Happytime Murders"

Johnny Depp y su carrera cinematográfica en rápido desvanecimient en "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell y John C. Reilly (destrozando a dos de los personajes más queridos de la literatura), "Holmes & Watson"

Kelly Preston y John Travolta (obtuvieron críticas del tipo 'Battlefield Earth'!) en "Gotti"

Donald J. Trump y su mezquindad perpetua, "Muerte de una nación" y "Fahrenheit 11/9" * GANADOR

Peor guión

"Muerte de una nación"

"Fifty Shades Freed" * GANADOR

"Gotti"

"Los asesinatos de Happytime"

"Winchester"





Peor remake, ripoff o secuela

"Muerte de una nación"

"Deseo de muerte"

"Holmes & Watson" * GANADOR

"The Meg" (estafa de "Jaws")

"Robin Hood"