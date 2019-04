Rami Malek será el villano de la nueva cinta de James Bond

EFE -

Rami Malek, Óscar al mejor actor por "Bohemian Rhapsody", será el villano de la nueva película de James Bond, según informó este jueves Universal Pictures en sus cuentas de Twitter y Facebook, donde también se confirmó la presencia en el reparto de la actriz cubana Ana de Armas.



Universal Pictures eligió Jamaica para confirmar que el actor angelino, aunque de padres egipcios y antepasados griegos, será el próximo malvado, y anunciar algunas incorporaciones al rodaje.



A los nombres ya confirmados como parte del reparto de Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw y Ralph Fiennes, se suman hoy los de Dali Benssalah, Lashana Lynch, Denis Dencik, Bill Magnussen y Jeffrey Wrigth.





El protagonista de "Mr. Robot" aseguró en unas palabras grabadas desde Nueva York que "Mr. Bond no lo va a tener nada fácil" en esta película, que hace la número 25 de la saga y todavía no tiene título.

El nombre de Malek apareció vinculado a las cintas de 007 por primera vez el pasado diciembre, cuando Variety señaló que Malek figuraba entre los candidatos destacados para ser el enemigo del agente 007, un rol del que se encargará, una vez más,Su estreno está previsto para 2020, más tarde de lo pensado inicialmente debido a la marcha el pasado agosto del director británico Danny Boyle ("Slumdog Millionaire", 2008) por "diferencias creativas".Boyle fue sustituido por el cineasta estadounidense Cary Joji Fukunaga ("Beasts of No Nation", 2015).Tras meses de rumores sobre si continuaría o no encarnando a, Craig confirmó en verano de 2017 que protagonizará esta nueva película, que será su quinta intervención en la saga tras "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015).