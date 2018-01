Radcliffe habla sobre la participación de Depp en "Animales Fantásticos"

Redacción - La estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, está analizando la controversia que rodea al casting de la película de ficción Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Tras el escándalo y acusaciones hacia Johnny Depp hechas por su ex esposa Amber Heard, el director David Yates, el escritor J.K. Rowling y el estudio Warner Bros han defendido al reparto como también admiradores han tomado la participación de Depp positivamente mientras que otros están indignados.

"Es algo muy difícil para mí", dijo Radcliffe, "me dieron un gran comienzo en la vida y un trabajo increíble" añadió apoyando a los productores de la película.

Pero, agregó, "puedo ver por qué la gente está frustrada con la respuesta que recibieron de eso ... No estoy diciendo nada que nadie haya dicho ya, y esta es una analogía extraña de dibujar, pero en la NFL, hay muchos jugadores arrestados por fumar marihuana y hay un comportamiento ajeno que va más allá de eso y se tolera porque son jugadores muy famosos. Supongo que lo que me llamó la atención fue que, en esencia, tuvimos un tipo que fue amonestado por la marihuana de la película [original de Potter], así que, obviamente, por lo que Johnny ha sido acusado es mucho más grande que eso".

Radcliffe se refiere al actor Jamie Waylett, quien interpretó al matón de Hogwarts Vincent Crabbe. Después de aparecer en seis películas de Harry Potter, Waylett abandonó la adaptación de Reliquias de la Muerte después de ser arrestado por cultivar 10 plantas de marihuana en 2009.

Waylett es rechazado por su delito y es mencionado en ocasiones por fanáticos que protestan por el casting de Depp.

El actor era prácticamente desconocido cuando fue despedido de la franquicia de Potter y, a diferencia de Depp, fue arrestado y se declaró culpable de cultivar plantas de marihuana en la casa de su madre. Waylett fue arrestado más tarde por empacar una bomba casera durante los disturbios de Londres en 2011.

El casting titular de Depp en The Crimes of Grindelwald ha sido un tema divisorio de la secuela debido a la afirmación de su ex esposa Amber Heard de que emocionalmente y físicamente abusó de ella durante su torbellino de matrimonio. La pareja emitió una declaración conjunta después de que su divorcio se finalizó en 2016. "Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces volátil, pero siempre obligado por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas de ganancia financiera. Nunca hubo intención de daño físico o emocional. Amber le desea lo mejor a Johnny en el futuro. Amber donará las ganancias financieras del divorcio a una organización benéfica ", dijeron.

Rowling intervino con la defensa de mantener a Depp en la película, escribiendo: "Basándonos en nuestra comprensión de las circunstancias, los realizadores y yo no solo nos sentimos cómodos con nuestro casting original, sino que realmente nos alegra tener a Johnny interpretando a un personaje principal en el películas."

Studio Warner Bros. también lanzó una declaración, señalando: "Por supuesto, estamos al tanto de los informes que surgieron alrededor del final del matrimonio de Johnny Depp, y tomamos en serio la complejidad de los problemas involucrados. Este asunto ha sido abordado conjuntamente por ambas partes, en una declaración en la que decían que "nunca hubo intención de daño físico o emocional". De acuerdo con las circunstancias y la información de que disponemos, nosotros, junto con los realizadores, continuamos apoyar la decisión de proceder con Johnny Depp en el papel de Grindelwald en esta y futuras películas ".