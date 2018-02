Quincy Jones dice que hace 12 años salió con Ivanka Trump

Desde 2009, Ivanka Trump se encuentra casada con el empresario estadounidense Jared Kushner, pero debido a declaraciones hechas por Quincy Jones durante una entrevista, pareciera que la hija del actual Presidente de Estados Unidos también tiene cierta predilección por los hombres mayores.

En una charla con el sitio Vulture, el reconocido productor musical aseguró que hace 12 años tuvo una cita con Ivanka. "Tenía las piernas más bonitas que he visto en mi vida. Pero el padre equivocado", comentó el artista, que tilda a Donald Trump de "megalómano", "narcisista" y "limitado mentalmente".

De acuerdo con Jones, Tommy Hilfiger, quien en ese entonces se encontraba trabajando con su hija Kidada, le dijo que Trump quería tener una cena con él. "Yo dije, 'no hay problema'", contó. En ese entonces el artista tenía 72 años de edad, mientras que la hija del mandatario tenía apenas 24 años.

Pero durante la entrevista Quincy no sólo se limitó a hablar únicamente sobre la cita que tuvo con Ivanka, ya que el productor musical también afirmó que algunas de las canciones de Michael Jackson eran plagiadas. "Odio decir esto públicamente, pero Michael robó mucho material. Robó muchas canciones State of Independence (de Donna Summer) y Billy Jean.

De igual manera, Jones también habló sobre la primera impresión que tuvo de The Beatles. "Que eran los peores músicos del mundo. No tocaban los hijos de... Paul es el peor bajista que he oído en mi vida. ¿Y Ringo? No me hagas hablar de ello", declaró. (Con información de Agencias)