Queen sigue viva... sin Mercury

Por: Redacción



El reciente estreno de la cinta Bohemian Rhapsody en las salas de cine, y basada en la vida del cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen, ha despertado en nuevas generaciones el interés hacia la música setentera.

Para fanáticos y recientes seguidores de la banda, consideran que la "magia" de Queen se desvaneció y murió junto a su principal vocalista, Freddie Mercury hace más de 20 años, lo cierto, es que la agrupación sigue vigente desde 1970.

Luego que Mercury murió en 1991 (por complicaciones derivadas del VIH/Sida) los miembros de Queen han tenido la tarea más difícil durante los últimos años, buscar el suplente de Freddie.

Robbie Williams en 2001 grabó el éxito "We are the Champions" junto a Brian May y Roger Taylor para la banda sonora de la película medieval "A Knight's Tale".

En 2006, los músicos originales de Queen emprendieron una gira con Paul Rodgers en la voz principal. Con el grupo británico, Rodgers grabó el disco "The Cosmos Rock" y dos años después, se presentó con el grupo en el Estadio de Veléz en Buenos Aires, Argentina.

Adam Lambert desde 2011, el egresado del "reality show" 'American Idol' consiguió la oportunidad de cantar con Queen tras deslumbrar a los jueces de la competencia y al público con su interpretación de "Bohemian Rhapsody", una composición de Freddie Mercury. Actualmente Lambert continúa con la banda, y en durante la última gira en 2016, abarcaron Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica.

Este verano Queen fue galardonada con el "Lifetime Achievement Award", un premio de los Grammys que rinde homenaje a aquellos artistas que hicieron a lo largo de su vida contribuciones de gran importancia en el campo de la grabación de música.

El último video subido por la banda en Youtube, fue hace dos años, pero continúan en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, alimentándolas de contenido para viejas y nuevas generaciones.