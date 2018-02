¿Qué regalarle a él este San Valentín?

Azteca América - Ya viene el 14 de febrero y darle regalos a los hombres es bastante complicado. Hay que pensar en la talla, los gustos, el tiempo y mucho más.

Si siempre terminan comiendo en casa o en el restaurante típico, por qué no optar por una comida al aire libre. No hay nada más romántico que preparar un día de campo con tu pareja. Seguro será un detalle que no olvidará.

Si tu novio pasa mucho tiempo en el coche podrías grabar un disco o una usb con toda la música que les recuerda buenos momentos, así cada que se suba podrá pensar en ti.

Regalar ropa el 14 de febrero no es lo más romántico; sin embargo, si sabes lo que le gusta puedes jugártela y regalarle esa camisa que le encantó.

También puedes optar por hacerle alguna carta gigante, con fotografías y detalles. En los regalos manuales, el límite es tú imaginación.

Ahora, si llevan poco tiempo saliendo y aún no lo conoces del todo, puedes darle un portaretratos con una fotografía en la que estén los dos.

¿Le gusta algún deporte? La playera de su equipo favorito es la opción ideal para un regalo perfecto.

Pero si quieres hacer algo totalmente fuera de lo normal, podrías conseguir un día de spa juntos. Masaje y relajación total en pareja.

Si te gusta como se le ve la barba a tu novio podrías comprarle una máquina rasuradora que la deje perfecta.