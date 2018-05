Que rapte a su hijo, el consejo de Alfredo Adame a Julián Gil

Desde hace un año Julián Gil y Marjorie de Sousa sostienen una batalla legal por su hijo Matías, quien no ha convivido lo suficiente con su padre desde el nacimiento.

En múltiples ocasiones, Gil ha expresado su molestia debido a las restricciones que tiene para ver al pequeño, lo último ha sido un permiso solicitado por De Sousa para ausentarse dos meses de las visitas al Centro de Convivencia Familiar.

Ante esta situación, Alfredo Adame habló al respecto y le dio un consejo bastante polémico al actor argentino.

"Cómo quieres que reaccione Julián si no lo dejan vera su hijo. Si quieres guerra, pues guerra vas a tener", expresó Adame en un encuentro con los medios.

Alfredo agregó que en el pasado vivió una situación similar, por lo que su consejo sería que Julián rapte a Matías.

"A mi hija Vanessa, que tiene ya 36 años me la fui a robar. Me enteré que se la iban a llevar a Morelia y me fui a parar en una gasolinera a las 4 de la mañana y me la llevé. Mi hija está agradecida por haberlo hecho", contó.

Al preguntarle si Julián Gil debería hacer lo mismo, respondió: "Yo reaccionaria de esa manera".