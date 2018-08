Prohibe Netflix a Cecilia Suárez imitar la voz de Paulina de la Mora

Espectáculos - 27/08/2018 08:00 a.m.





La Casa de Las Flores ha resultado un completo éxito para Netflix. Creación de Manolo Caro, la serie que cuenta con la participación de talento como Verónica Castro y Aislinn Derbez se ha popularizado en buena medida, por la actuación de Cecilia Suárez, quien interpreta a Paulina de la Mora.

Cecilia Suárez, no puede imitar el acento de su personaje en la ficción por políticas de la plataforma, ha confesado en una entrevista realizada por #SagaLive.

"Son políticas de Netflix y hay que respetarlas, y también yo estaría haciendo la voz todo el tiempo", dijo Suárez, quien explicó que hay una cláusula que le impide hablar como su personaje en la popular serie.

Por ello, la mexicana no podrá comunicarse separando las sílabas fuera del set de rodaje. Esta restricción del gigante de streaming podría ser señal de que la producción contará con una segunda temporada, donde el papel de Paulina seguirá levantando la devoción del público.

La forma tan peculiar de hablar del personaje ha llamado tanto la atención que hasta se ha creado un reto por redes sociales donde se comparten videos imitándola, el #PaulinaDeLaMoraChallenge. "No sabes la felicidad que me ha dado ver eso. El reto ha sido muy chistoso", ha declarado.

Ay sí, mucha risa con el #PaulinaDeLaMoraChallenge síganle. Los estoy observando. pic.twitter.com/Y0WZlrPU89 — La casa de las flores (@CasaFloresTV) 14 de agosto de 2018

Suárez reveló que la forma de hablar de Paulina surgió naturalmente, pero no estaba planeada en el comienzo.

"Un día nos miramos Manolo y yo y nos dijimos, '¿lo hacemos sí o no?' A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado. Me dijo, 'va'", explicó la talentosa actriz mexicana quien añadió que está inspirada en una amiga que tienen ambos.