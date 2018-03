'Productores vean talento y no celebridades'; Gustavo Egelhaaf

Mauricio Morales

Por:

Redacción - Algo que ocurre en el cine mexicano es que muchas veces se ven los mismos rostros en las películas, los cuales terminan por cansar al espectador. Es por eso que Gustavo Egelhaaf espera que Hasta que la Boda nos Separe, cinta que protagoniza junto a la regia Diana Bovio, sirva como ejemplo para que los productores comprendan que no todo es una cara famosa.

‘‘Ojalá se abra el camino para muchos compañeros actores que son muy buenos, pero que no se les ha dado la oportunidad’’, expresó el actor en entrevista telefónica con El Horizonte. ‘‘Que los productores nos volteen a ver y vean que no ocupan necesariamente de celebridades, sino de talento’’, agregó el originario de Hermosillo, Sonora.

‘‘De pronto vemos las mismas caras todo el tiempo y eso también vuelve difícil entrar en la convicción de la ficción’’, comentó el artista de 34 años. ‘‘De pronto ya no ves nada más a los actores interpretando el personaje, sino como ellos mismos y la gente va por esas celebridades o nombres y cuesta trabajo entrarle a la ficción’’, señaló.

Egelhaaf aseguró que este filme, que llegó con más de 1,000 copias a la cartelera nacional este jueves, ‘‘aborda la comedia de un lugar más mexicano’’. ‘‘A veces se nos da este asunto de hacer como chick flicks gringos en donde queremos copiar la fórmula americana y unos chistes de un humor más americano, el cual a veces funciona muy bien, pero otras veces no’’

‘‘En esta ocasión creo que es una película que le habla directamente a los mexicanos. No es aspiracional, no es esta boda perfecta con el vestido de Cenicienta o con esta pretensión de querer contar algo que no vivimos la mayoría de los mexicanos. Esta cinta es sobre una boda a la que todo mexicano ha ido con el sonidito, la mesa que más aplauda, la víbora de la mar, el tío borracho, los sobrinitos desastrosos, el amigo que se quiere ligar a todas las damas’’, relató el actor.