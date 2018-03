Problemas en el paraíso, Selena y Justin se dan un 'break'

La noticia de la separación de Justin Bieber y Selena Gómez acaparó titulares este fin de semana, su relación parecía estar funcionando y la noticia sorprendió a los miles de fans de la pareja.

Según información de US Weekly, Selena y Justin terminaron temporalmente su relación. "Selena y Justin decidieron tomarse un break principalmente por la madre de Selena y su desaprobación hacia Justin. La familia de Justin ama a Selena, pero la familia de Selena la ha puesto en un lugar muy complejo porque todavía no confían en él", dijo un informante. "Selena ha tratado de convencer a su familia de que Justin ha cambiado, pero su familia no lo cree en este momento", añadió.

Después de los problemas de salud de Gómez y la ruptura con The Weeknd, la repentina reconciliación con Bieber tomó por sorpresa a la madre de la intérprete y eso ha afectado fuertemente su convivencia.

"Su noviazgo con Justin realmente ha afectado la relación con su madre, y ha sido difícil para la joven, pues la dos son muy cercanas. Su mamá ha sido su roca sobre todo cuando estaba teniendo sus complicaciones de salud", aseguró otra fuente.

Otra persona asegura que un factor que también podría haber contribuido en la separación es que el canadiense no se preocupa por nadie más que por él, por lo que Selena prefirió alejarse ya que tiene que recuperarse de los problemas de ansiedad y depresión que sufre.

La semana pasada la pareja fue captada saliendo de la iglesia, y anteriormente viajaron a Jamaica para asistir a la boda del papá de Justin.