Primero una taza de café y ahora una botella de agua en GOT

Espectáculos - 20/05/2019 11:50 a.m.

Por: Redacción





Después de que unos fanáticos descubrieran un vaso de café en uno de los capítulos de 'Game Of Thrones', ahora se dan cuenta de la aparición de una botella de agua que parte del staff de producción o actores olvidaron retirar al momento de grabar.

La botella que se puede ver, aparece en el transcurso de una escena y está justo detrás escondida del pie de Samuel Tarly, papel interpretado por John Bradley-West.

Aunque el error no fue tan comentado como el vaso de café, los espectadores de GOT no dejaron pasar la desapercibido.