Presunta vidente afirma que 'El Chapo' morirá

Deseret Tavares, quien es una de las videntes más famosas de los últimos años ha hecho una serie de predicciones que incluyen la muerte del Chapo Guzmán, el asesinato de Kate del Castillo y la caída de la iglesia católica.

El Chapo Guzmán: "Él no ha empezado a divulgar ni el 1% de cómo funciona el negocio del narcotráfico en México y el mundo. A él lo pueden matar antes de que hable, y lo pueden matar en la cárcel".

Kate del Castillo: "A ella la van a matar, gente del narcotráfico, sí pone el pie en México. Ella tiene tres conflictos con tres narcotraficantes, no solo estuvo involucrada con el Chapo Guzmán... Se metió con gente que no se tuvo que haber metido".

Avistamiento extraterrestre en California: "Vi una luz grandísima roja, y de ahí salieron dos naves. La de la derecha envió unas ondas de luz... y de esa salieron dos naves pequeñas. Yo lo vi claramente porque estaba en la montaña".

El papa Francisco y la Iglesia Católica: "La iglesia católica ha perdido mucho. Saldrán muchos secretos, secretos que la gente no va a creer. La iglesia católica va a caer, la verdad saldrá en los próximos siete años. La verdad de cómo es el juego, de lo que venimos hacer a la tierra, y la misión de cada persona, ninguna iglesia la cuenta, ni la muestra".

Enrique Peña Nieto: El del mandatario mexicano "nunca fue un matrimonio, fue una pantalla. No les conviene separarse porque tienen colas que les pisen. Pero ellos como pareja nunca vivieron juntos. Todo fue un show. Enrique Peña Nieto tiene una vida interesante, privada. Él tiene una vida sexual que no es con "La Gaviota", yo le veo una pareja hombre. Saldrá un hombre joven que hablará de lo que hizo o no con él".