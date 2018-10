Presentan nuevo póster de Aquaman

ADN 40 - El director de la nueva cinta del rey de la Atlántida; James Wan, publicó en Twitter la mañana del 4 de octubre el nuevo póster de la película, en el cual, se puede ver el brazo del héroe con la manga naranja y el guante verde, cómo el traje clásico de los cómics y sosteniendo su tridente.

El director escribió lo siguiente en el tuit:

"Hijo de la tierra... Rey de los mares... Él es el protector de lo profundo. Algo llega mañana. #Aquaman"

A Son of the Land...

A King of the Seas...

He´s the Protector of the Deep.



Something arrives tomorrow. #Aquaman pic.twitter.com/cFsiH0e2jQ