Presentan cargo contra actor Kevin Spacey por ataque sexual

Notimex - La fiscalía del distrito de Cape and Islands, en el estado de Massachusetts, presentó hoy un cargo contra el actor Kevin Spacey por supuestamente haber atacado con fines sexuales a un adolescente en julio de 2016.

El fiscal de distrito de Cape and Islands, Michael O'Keefe, anunció que Spacey va a ser presentado ante la corte el próximo 7 de enero a fin de enfrentar el cargo de "ataque indecente y agresión" en la corte del distrito de Nantucket.

El cargo se deriva de la acusación realizada por el hijo de Heather Unruh, un expresentador de noticias del canal de televisión de Boston WCVB-TV, quien afirmó que la agresión sucedió en un bar de Nantucket.

De acuerdo con el diario The Boston Globe, el fiscal O'Keefe dijo que se llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso el 20 de diciembre, y que el magistrado Ryan Kearney emitió la denuncia penal por el cargo contra Kevin S. Fowler, que es el nombre real de Spacey.

En noviembre de 2017, durante una emotiva conferencia de prensa, Unruh acusó públicamente a Spacey de agredir sexualmente a su hijo de 18 años.

Unruh dijo que Spacey compró bebidas alcohólicas para su hijo y que luego metió la mano en sus pantalones para tocarle los genitales. Unruh dijo que su hijo huyó del restaurante cuando Spacey se excusó para usar el baño.

Al menos una docena de hombres han señalado que Spacey los agredió también sexualmente. En septiembre, fiscales de Los Ángeles declinaron presentar cargos criminales contra el actor debido a la expiración de los supuestos crímenes.

Investigaciones de parte de la policía de Londres en relación a tres acusaciones de agresión sexual desde mediados de la década del año 2000 continúan.

Mientras tanto, Spacey rompió este lunes un silencio de un año en su cuenta de Twitter al difundir un video en que parece personificar al personaje Frank Underwood de la serie de televisión "House of Cards".

De tres minutos de duración, el video titulado "Let Me Be Frank", un juego de palabras con el nombre de su personaje que también significa "permítanme ser franco", Spacey expresa: "¿no creerías lo peor sin evidencia, ¿verdad? Tú no te apresurarías a emitir juicios sin hechos, ¿verdad?"

"Si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que sí hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice", aseguró Spacey, personificando en apariencia a Underwood, ataviado con un mandil con motivos navideños.