Preparan nuevo anime de Ghost in the Shell

Por: Artorias



Netflix anunció a través de su cuenta de Twitter, que se encuentra trabajando en una nueva serie animada de Ghost in the Shell.

Este anime llevará el título de Ghost in the Shell: SAC_2045 y se estrenará en 2020.

Además, se informó que estará dirigido por el director de Apleseed, Shinji Aramaki y Kenji Kamiyana de Kenji Kamiyana de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Motoko Kusanagi y compañía no serán los únicos animes que llegarán a la plataforma de streaming, pues Neon Genesis Evangelion y Caballeros del Zodiaco podrán verse en 2019.

