Prepara Lady Gaga su nueva producción musical

Notimex -

Al enfrentar los rumores de su supuesto embarazo, la cantante Lady Gaga reveló que lo que está "esperando" es su próximo disco, el sexto de su exitosa carrera.

"¿Rumores de que estoy embarazada? Sí, estoy embarazada de #LG6", escribió la ganadora de un premio Oscar a Mejor Canción por "Shallow", a través de su cuenta de Twitter @ladygaga.

Con el hastag #LG6, Gaga confirmó que trabaja en su sexto material discográfico, luego del lanzamiento de "Joanne" en 2016 y de incursionar en la actuación.

La discografía de la estrella del pop incluye "The fame" (2008), "Born this way" (2011), "Artpop" (2013) y "Joanne" (2016), así como una banda sonora, dos recopilatorios, dos de remezclas, cuatro extended play, tres en video, 28 sencillos, tres colaboraciones, ocho sencillos promocionales y 28 videoclips.