Prende Rockpack Legends of Rock con energía y nostalgia

Fernando Neri

Por:

Recordar es vivir y aún más cuando la música de antaño cobra nueva vida frente a su público. La noche del jueves, cientos de regios se volcaron a la nostalgia en el Auditorio Pabellón M durante el concierto Rockpack Legends of Rock, que reunió a las voces de bandas clásicas del género que dominaron en los años 70 y 80 con sus melodías.

El primero en iniciar la fiesta de decibeles fue Bill Champlin, exvocalista y compositor de Chicago, quien salió al escenario con las rolas Turn you Love Around, Hard Habit to Break y Look Away, en la que lució sus dotes con el piano y la guitarra, además de salir acompañado de su esposa Tamara como corista, así como una banda de apoyo que acompañó a todos los invitados a la velada.

Posteriormente, el escocés Alex Ligertwood, vocalista de Santana entre 1979 y 1983, se ganó a la audiencia con su energía en el escenario, ya que incluyó al público en sus interpretaciones de Hold On, Somewhere in Heaven y Black Magic Woman, rola en la que se contagió del espíritu latino de la canción, ya que mostró algunos pasos de baile durante los extensos solos del guitarrista mexicano Carlos Santana que fueron reinterpretados por los músicos de apoyo.

Con la magia de Boston, el vocalista de la banda entre 1994 y 2004, Fran Cosmo; logró canalizar la energía del fallecido Brad Delp en las rolas Rock & Roll Band, Foreplay/Longtime y el clásico More than a Feelin', las cuales fueron grandes hits de los años 70.

En la recta final del Rockpack Legends of Rock, el vocalista original de Toto, Bobby Kimball, no solo hizo vibrar al Auditorio Pabellón M con clásicos como Rosanna, Africa y Hold The Line, sino que contó con el apoyo de Bill Champlin en los teclados y a Alex Ligertwood con Tamara Champlin en los coros, lo que demostró la unión entre los músicos que conforman la gira del recuerdo.

"Amo el Rockpack y a México también, es un país increíble que visité con Toto, como solista y aquí estoy una vez más", expresó Kimball a la audiencia.

Por último, el vocalista Kevin Chalfant, quien tuvo una breve estadía en Journey en los años 90, cerró con fuerza la noche de recuerdos al interpretar Separate Ways, Lights, Anyway you Want It y Don't Stop Believin'.