Poncho Herrera arma alboroto tras presunto reencuentro de RBD

Notimex - Gran revuelo generó Alfonso Herrera en las redes sociales al bromear con motivo del Día de los Inocentes, refiriéndose a un supuesto reencuentro musical del grupo RBD.

"Listo el #Reencuentro para el próximo año...", escribió el actor en su cuenta oficial en Twitter y de inmediato llovieron las opiniones. Hasta el momento suman más de tres mil "likes" y más de 600 "retuits".

Los seguidores de Poncho Herrera, como también le llaman, supusieron que la palabra "reencuentro" se refería a que el desaparecido sexteto estaría de vuelta para 2019 en los escenarios musicales.

El texto impactó principalmente en los fanáticos de Los Ángeles, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Chile y España, más no a los de México, donde los días 28 de diciembre las personas inventan noticias para bromear con sus allegados.

"No juegues con nuestros sentimientos, Poncho"; "Se pasó!!!! Ya me había emocionado y que recuerdo que es Día de los Inocentes y se me pasa" y "Espera, ya me acordé que día es hoy, bueno al menos tuve un poco de felicidad", son algunos de los comentarios que han hecho seguidores.

Desde hace varios meses se especula que RBD podría regresar de manera temporal a la música. Sin embargo Alfonso Herrera ha dicho que para él es un capítulo cerrado y evade las preguntas sobre el tema.

RBD ofreció su último concierto el 21 de diciembre de 2008 en Madrid, España, tras cuatro años de intensas giras por Estados Unidos y Latinoamérica.