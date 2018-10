Policía busca al gemelo malvado de Ross Geller de ´Friends´

Por: Redacción



La Policía de Blackpool, después de publicar en Facebook la foto de un sospechoso que presuntamente robó una chamarra, una cartera y un teléfono, vio su cuenta inundada de respuestas de los usuarios que comparaban al sospechoso con el personaje de Friends, Ross Geller, quien fue interpretado por el actor David Schwimmer.

La corporación policiaca, ubicado en Lancashire, al norte Inglaterra, publicó con seriedad la fotografía del sospechoso, quien aparece, mirando a la cámara de una tienda, cargando una caja con latas de lo que parece que son cervezas.

Al ver el claro parecido del presunto delincuente con Ross Geller, los usuarios no hicieron esperar sus comentarios llenos de referencias a líneas del personaje de la comedia.

Un usuario escribió: "Favor de aproximarse a él con precaución. Se sabe que estudió karate y creemos que ha dominado el arte de Unagi, el estado de completa consciencia de su entorno".

Otros usuarios escribieron en la cuenta de Facebook de la Policía de Blackpool el tema de Friends, con ciertos cambios para el presunto delincuente.

La Policía, siguiendo el juego a los internautas, escribió como respuesta: "Gracias a todos por sus prontas respuestas. Hemos investigado este problema a fondo y hemos confirmado que David Schwimmer estaba en Estados Unidos esa fecha".

Otros también recordaron a los demás que se trataba de un delito de la vida real, pero también felicitaron a los usuarios por sus chistes ingeniosos.

"Es un ladrón y es serio", escribió Grace Higham, "pero estos comentarios son graciosísimos".

Schwimmer, de 51 años y que actualmente trabaja en la serie Will & Grace, no se ha hecho eco de la noticia en su Facebook, que ha sido publicada por todos los medios británicos, incluido The Guardian. De momento, el verdadero ladrón, que se llevó una caja de latas de cerveza del restaurante Mr Basrai's en el centro de la ciudad, sigue suelto.

Por su parte, el actor publicó en su cuenta de Twitter un video de sí mismo moviendose rápidamente a través de una tienda de conveniencia con latas, que se parecía a la foto de ladrón.

"Oficiales, les juro que no fui yo. Como pueden ver, estaba en Nueva York ", escribió. "A la policía de Blackpool, trabajadora, buena suerte con la investigación.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR