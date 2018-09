Pixies darán concierto gratuito en el Zócalo

ADN40 - El gobierno de la Ciudad de México reveló el cartel de los dos conciertos estelares que se realizarán el 9 y 10 de noviembre, el cual está encabezado por la presentación de Pixies, como parte de la Semana de las Juventudes en la que se realizarán más de 100 actividades culturales y recreativas gratuitas.

El viernes 9 de noviembre las bandas Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Lost Acapulco, el Instituto Mexicano del Sonido, Los Rastrillos y LNG/SHT se presentarán en la plancha delZócalo capitalino.

Mientras que los grupos Beta, Tolidos, Sexy Zebras, Akasha, Árbol, Los Fontana, We Are The Grand, Los Moustros del Espacio Exterior, Eufemia, Cinco Santos, Sexy Rotten, Las Highway, Los Niños del Cerro y Heat Hummingbird tocarán en la plaza de Santo Domingo.

El sábado 10, Pixies, DLD, Titán, Comisario Pantera y Rey Pila pondrán a bailar a los asistentes al Zócalo, mientras Guasones, Carlos Ann, Biznaga, Motor, Barco, URSS Bajo el Árbol, Correos, Serbia, Seis Pistos, Mink, Bolero de Fuego, Dolphant, Bto Gutiérrez y The Miracle se presentarán en Santo Domingo.